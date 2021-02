Rechter: vliegtuigmonteur mocht ontslagen worden vanwege pakje sap

Dat het pakken van een pakje sap kan leiden tot ontslag had deze monteur niet verwacht. Nadat hij tot tweemaal toe een pakje sap uit de ijskast had gepakt werd hij op staande voet ontslagen.

Ontslag

De monteur, die al tien jaar bij het onderhoudsbedrijf Direct Maintenance werkzaam was, pakte tweemaal een pakje sap uit een ijskast van KLM Catering Services. De pakjes waren in werkelijkheid voor KLM-klanten bedoeld. In combinatie met de reeds verslechterde arbeidsrelatie was de ‘diefstal’ volgens de rechter voldoende reden om de man te ontslaan.

Vergoeding

Wel krijgt de man 25 procent extra ontslagvergoeding. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 20.000 euro. Het bedrag waarom de monteur had gevraagd, 76.000 euro, werd niet toegekend. Wel vond de rechter dat de werknemer niet op staande voet ontslagen had mogen worden. Daarom wordt zijn salaris met een verhoging van tien procent doorgetrokken tot maart 2021. Het onderhoudsbedrijf kan er ook nog voor kiezen om de man in dienst te houden.