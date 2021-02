Hoe F-16’s oefenen boven Vlieland | Video

Op Vlieland ligt de Vliehors Range, een groot gebied van zo’n 24 vierkante kilometer. Dit gebied wordt grotendeels door de Koninklijke Luchtmacht gebruikt voor militaire oefeningen.

©sasty73

Op de video is te zien hoe een F-16 van de Nederlandse Luchtmacht een aantal “low passes” doet. Ook maakt de F-16 in deze video gebruik van haar M61 A1 Vulcan, een 6-loops 20mm kanon. Tijdens de oefeningen is de Vliehors Range gesloten voor publiek, dat maakt deze video toch bijzonder. De Vliehors is het enige gebied waar de KLU en NAVO-partners, mogen oefenen met munitie en explosieve lading.

Op de Vliehors zijn verschillende targets opgesteld voor raketten en bommen. Het hele jaar door zijn er oefeningen met oefenmunitie. Van 15 september tot en met 28 februari mag er echte munitie worden gebruikt. Dat gebeurt niet vaak, want het gebruik van echte munitie is erg duur. De vliegers mogen maximaal 70 bommen afwerpen in deze periode.