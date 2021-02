Qantas vliegt vanaf deze zomer met Embraer E190’s

Vanaf deze zomer neemt de regionale tak van Qantas een aantal Embraer E190’s in ontvangst. De toestellen zijn onderdeel van een deal met Alliance Airlines.

Embraer’s

In eerste instantie gaat het om in ieder geval drie Embraer E190’s die halverwege dit jaar bij de vloot van QantasLink gevoegd zullen worden. De drie toestellen zijn afkomstig van Alliance Airlines, dat onlangs 27 van de toestellen in ontvangst heeft genomen. Alliance biedt de E190’s aan voor charteroperaties.

Korteafstandsvluchten

Qantas zal de Embraer’s korte routes laten vliegen vanaf Darwin en Adelaide. “De E190 is een perfecte middelgrote regionale jet voor routes als deze in noord-Australië. Het heeft een groter bereik dan onze 717’s en is ongeveer half zo groot als onze 737’s, waardoor het toestel geschikt is voor langere vluchten buiten de vijf dichtstbevolkte gebieden,” zegt John Gissing, CEO van QantasLink.

QantasLink voert vanaf verschillende hubs voornamelijk de regionale en minder drukbezette vluchten in Australië uit. Momenteel heeft de maatschappij 76 vliegtuigen in haar vloot, waaronder Dash 8’s, Boeing 717’s en Airbus A320’s. Mochten de zaken goed lopen, dan heeft de maatschappij bij Alliance Airlines nog een optie op 11 extra E190’s. Deze vliegtuigen zijn afkomstig van Copa Airlines en American Airlines.