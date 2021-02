ABN Amro voor de rechter om werkloze piloten

Een groep van ongeveer 65 piloten spant een rechtszaak aan tegen ABN Amro om de forse schulden die ze over hebben gehouden aan de pilotenleningen.

Crisis

De groep bestaat uit voornamelijk werkloze piloten die een pilotenlening bij ABN Amro hebben afgesloten in 2007 en de jaren daarna. Vanwege de kredietcrisis kwamen veel piloten zonder werk te zitten maar moesten zij wel een torenhoge schuld af blijven betalen. De opleidingskosten bedragen ruim 120.000 euro, maar kunnen door bijvoorbeeld extra cursussen verder oplopen tot soms ruim twee ton.

Verwijt

Lange tijd was ABN Amro de enige bank die dergelijke pilotenleningen verstrekte. De piloten stellen nu dat ABN Amro de leningen nooit had mogen verstrekken. In gesprek met RTL Z zegt advocaat Frank Olberts: “Onze eis is dat de leningen onrechtmatig worden verklaard.” Hij verwijt ABN Amro ervan ‘onvoldoende of zelfs onjuiste informatie’ te hebben gegeven aan ‘jongens en meiden van 18 of 19 jaar zonder inkomen’. “Die mag je niet zomaar zulke grote bedragen lenen.”

Garantiefonds

Als een afgestudeerde piloot zijn lening niet zou kunnen afbetalen omdat hij geen baan kon vinden, was er een garantiefonds beschikbaar waardoor het bedrag zou worden opgevangen. Een groot deel van deze groep piloten was echter in opleiding bij Stella Aviation Academy. Deze school kon de aanspraken op het garantiefonds niet aan en ging zeven jaar geleden failliet. ABN Amro hield de – veelal werkloze – piloten ondertussen wel aan hun betalingsverplichtingen.