Man vliegt in wielkast van Londen naar Maastricht

Een man is in de wielkast van een vliegtuig van Londen naar Maastricht Aachen gevlogen.

Overleefd

De man werd gistermiddag in de ruimte bij het landingsgestel van een vrachtvliegtuig aangetroffen. Bijzonder genoeg heeft hij de vlucht overleefd, waarschijnlijk doordat de vlucht op relatief lage hoogte is uitgevoerd. Wel is een traumahelikopter opgeroepen en is de man met zware onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis vervoerd.

Video: Orange Media via 1Limburg