Video: emotionele laatste pushback van een KLM-chauffeur | Avondklokje

Na 36 jaar bij KLM in dienst te zijn geweest nam een pushback-chauffeur aan het einde van afgelopen jaar afscheid. De pushback-truck werd versierd en als verrassing mocht zijn vrouw meerijden bij zijn allerlaatste pushback, een Boeing 777-300 van KLM die naar Shanghai zou vliegen. Ook waren veel van zijn collega’s aanwezig om passend afscheid te nemen.

© Jorg de Bruijn

