China zet anale COVID-19 testen in op luchthavens

De Chinese overheid treedt keihard op tegen het coronavirus. Een van de maatregelen is een streng test- en quarantainebeleid. Een van de nieuwe testen is het afnemen van een anaal uitstrijkje. De Chinese overheid zette dit type test al eerder in bij hoge besmettingsgebieden in het binnenland. Nu worden deze testen ook ingezet op de luchthavens. Passagiers die uit hoge risicogebieden komen kunnen nu ook met de anale test getest worden.

Testen

De testen zullen niet op de luchthavens zelf afgenomen worden. Nadat passagiers aankomen in China zullen ze naar de hotels worden vervoerd waar de mensen in quarantaine worden geplaatst. Tijdens de quarantaine moeten de mensen zelf de test uitvoeren op de hotelkamers. Volgens lokale media zijn de testen voorlopig nog alleen maar ingezet op de luchthaven van Beijing. Chinese onderzoekers melden dat de virusdeeltjes langer detecteerbaar zijn in de anus dan in de neus en keelholtes. Echter zijn er ook veel onderzoekers die deze methode ontkrachten.

Internationale vluchten

Voorlopig zijn er alleen nog binnenlandse vluchten waarbij met deze methode getest wordt. Alle passagiers op internationale vluchten moeten nu al een negatieve coronatest hebben voordat ze toegelaten worden in het land. Naast deze test is er ook een quarantaine verplichting van veertien dagen. Of de Chinese overheid van plan is om deze manier van testen ook in te zetten op internationale vluchten is nog niet bekend.

Filmpjes

De afgelopen tijd zijn er veel reacties gekomen op de inzet van de nieuwe testen in China. Op een Chinees sociaal media platform gingen filmpjes rond van passagiers die rondliepen als pinguïns na een vermoedelijke anale coronatest. Inmiddels is het bekend dat die filmpjes nep zijn. Volgens de overheid zijn de nieuwe testen amper voelbaar.