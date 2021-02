De DC-9 met Jet-Assisted Take-Off

De DC-9 van ONA (Overseas National Airways) had wel een hele bijzondere toepassing. Het toestel van de Amerikaanse maatschappij was uitgerust met JATO (Jet-Assisted Take-Off), iets wat je in de commerciële luchtvaart niet vaak ziet.

JATO

JATO, ofwel Jet-Assisted Take-Off, is een uitrusting om vliegtuigen die zwaar zijn makkelijker van de grond af te krijgen op een kortere baan. Dit wordt gedaan met behulp van (hulp)raketten. JATO werd al eerste ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De hulpraketten werden op de Hawker Hurricane geplaatst, en werden gelanceerd van kleinere schepen om zo Duitse verkenningsvliegtuigen te onderscheppen. De Luftwaffe gebruikte de JATO ook, de raketten werden geplaatst op zware bommenwerpers.

Ook na de Tweede Wereldoorlog is er gebruik gemaakt van de JATO. De Amerikanen hebben veel geëxperimenteerd met de JATO, zo rustten ze de F-84 uit met JATO. Ook waren de Nederlandse F-84E/G (Thunderjet) en de F-84F (Thunderstreak) uitgerust met de JATO.

©Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Tegenwoordig wordt JATO steeds minder toegepast. Straalvliegtuigen zijn steeds krachtiger en hebben dus geen JATO nodig. Desondanks wordt de JATO nog wel gebruikt op verschillende cargo vliegtuigen. Zo kan er op een aangepaste C-130 Hercules JATO worden geïnstalleerd. Dit is alleen wanner het vliegtuig zwaarbeladen is en het niet op eigen kracht kan opstijgen.

©USA Military Channel

Op de video is te zien hoe een C-130 m.b.v. JATO opstijgt. Dit video is opgenomen op Antarctica, waar deze toepassing goed van pas komt. Deze C-130 vervoerd cargo voor een research center op Antarctica, door de zware belading en weerstand van de sneeuw kan het vliegtuig niet op eigen kracht van de grond komen en wordt er dus gebruik gemaakt van JATO.

DC-9 met JATO

Als je kijkt naar de geschiedenis van JATO dan zie je eigenlijk dat het alleen maar gebruikt is voor militaire doeleinde. Toch is het gebruik van JATO op commerciële vliegtuigen niet één keer gebeurd. Naast het gebruik op de DC-9 werd het ook toegepast op de 727, maar waarom? De reden is eigenlijk heel logisch. De vliegtuigen gebruikte de JATO om op te stijgen van vliegvelden waar het warmer is of vliegvelden die hoger liggen, zoals Quito. Als het warmer/hoger wordt dan zijn er minder “luchtdeeltjes” waardoor er meer vermogen nodig is om genoeg lift te produceren om op te stijgen.