Defensie oefent op platform Rotterdam Airport

Rotterdam Airport was voor even het oefenterrein van Defensie. De luchthaven opende haar deuren voor de EOD en de KCT om te trainen voor situaties die in andere tijden lastiger zijn te oefenen. De twee verschillende disciplines oefenden verschillende scenario’s. Naast Defensie en de luchthaven werkte ook Transavia mee aan de oefeningen. De maatschappij stelde een van haar Boeing 737-800’s ter beschikking.

Oefeningen

Het eerste dagdeel werd vrijgemaakt voor de Explosieven Opruimingsdienst. Deze dienst gebruikte de tijd om examens af te nemen en werd een van de robots ingezet om de dummy-bom onschadelijk te maken. Het tweede dagdeel was voor het Korps Commandotroepen, dat ook gebruik maakte van de Boeing 737 van Transavia. Aan boord waren meerdere dummy-materialen gebruikt om de verschillende scenario’s zo echt mogelijk over te laten komen. Het KCT oefende procedures voor het opereren in een vliegtuig. Alle oefeningen zijn met succes afgerond.