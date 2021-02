Drukke maand op Mars: wat gaat er allemaal gebeuren?

Komende weken komen er maar liefst drie ruimtemissies aan bij Mars: een van de Amerikanen, een van de Chinezen en een van de Emiraten. Welke missie gaat wat doen, en wanneer?

NASA: Perseverance

Op 18 februari wordt met de NASA Perseverance-missie een nieuwe Amerikaanse rover naar Mars gebracht. Over deze missie hebben we vorig jaar al een uitgebreid artikel geschreven. Er zijn een hoop bijzonderheden aan boord van deze missie. Om te beginnen neemt de rover een helikopter mee: Ingenuity. Het is voor het eerst dat mensen met een helikopter op een andere planeet (proberen te) vliegen.

Verder gaat Perseverance vooral onderzoek doen naar het leven en de leefbaarheid op Mars. De rover moet vaststellen of er ooit leven is geweest op Mars, het klimaat van de planeet karakteriseren, de geologie onderzoeken en voorbereidingen treffen voor menselijke verkenning. De rover zal onder meer zuurstofproductie in de atmosfeer van Mars testen en bodemmonsters verzamelen die in de toekomst mogelijk worden teruggestuurd naar de aarde.

Ondanks dat al deze doelen buitengewoon spannend klinken, is het spannendste van de missie misschien wel de landing. In de geschiedenis van Mars-missies is zo’n zestig procent van de missies namelijk mislukt. De kleine atmosfeer maakt het moeilijk om op de planeet te landen. Bekijk de video hieronder om te zien hoe de landing van de Perseverance Rover eruit moet gaan zien:

Verenigde Arabische Emiraten: Hope

Voor de Emiraten is de ‘Hope Mars Mission’ de allereerste missie naar een andere planeet. Het Arabische ruimtevaartuig, de Al Amal, zal naar verwachting op 9 februari in de baan rondom Mars terechtkomen. Daarmee is deze missie waarschijnlijk de eerste van de drie die een landingspoging zal wagen. Als de landing succesvol is zal de sonde de atmosfeer en de weersomstandigheden van Mars onderzoeken.

We have lift-off. H2A, the rocket carrying the Hope Probe to space, has launched from the Tanegashima Space Centre in Japan.#HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020

China: Tianwen-1

Op 10 februari, een dag na ‘Hope’, volgt de Chinese Tianwen-1. Dit vaartuig zal eerst een aantal maanden rond Mars draaien en vervolgens in mei een rover naar het oppervlak sturen. Tianwen-1 is China’s eerste missie naar Mars. Met de missie willen de Chinezen eveneens onderzoek doen naar de grond, de geologische structuur, de atmosfeer en het klimaat. Ook wordt gezocht naar sporen van water.