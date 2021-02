Opmerkelijke vluchten door sneeuw-hectiek op Schiphol

Veel vluchten richting Schiphol moeten als gevolg van de sneeuw uitwijken. Daardoor zijn er een aantal opmerkelijke vluchten. Een vlucht van Air France vertrok vanaf Parijs richting Schiphol en keerde na bijna anderhalf uur holden terug naar Parijs. Ook een Boeing 747 van AirBridgeCargo week tweemaal uit.

Van Parijs naar Parijs

Vlucht AF1240 van Air France steeg zondagochtend op vanaf Parijs. Na bijna anderhalf uur in de holding bij Schiphol keerde de A319 alsnog terug.

Holding van AF1240 © Screenshot FR24

Inmiddels zijn meerdere vluchten onderweg richting Parijs. Ook KLM-vlucht KL836 vanuit Singapore is uitgeweken richting Parijs. De 777 heeft zo’n vijftien uur in de lucht gehangen.

AirBridgeCargo

Ook een 747 van Air Bridge Cargo, met registratie VQ-BRJ, heeft last van de sneeuwval. Het toestel kwam vanuit Moskou en week eerder al uit naar Luik vanwege de omstandigheden op Schiphol. Een tweede poging zondagochtend vanaf Luik naar Amsterdam mislukte ook. Het toestel vloog weer terug richting Luik.

Tweede poging naar Schiphol mislukt © Screenshot FR24

Dicht

De enige start- en landingsbaan, de Kaagbaan, die zondag begin van de ochtend in gebruikt was, is ook even dicht geweest, zo meldt NH Nieuws. Inmiddels worden de andere banen ook schoongeveegd, en proberen steeds meer toestellen op Schiphol te landen.

Eindhoven Airport heeft aangegeven dat er tot in ieder geval 13:00 uur geen vluchten mogelijk zijn.