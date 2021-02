Peru richt staatsmaatschappij LAPERU op, meningen verdeeld

De transportcommissie van Peru heeft groen licht gegeven voor de oprichting van de staatsmaatschappij: Línea Aérea de Bandera del Perú (ofwel: LAPERU). Maar de meningen hierover zijn sterk verdeeld.

Hoe moet LAPERU eruit gaan zien?

LAPERU was oorspronkelijk bedoeld als low-cost maatschappij die deels in bezit was van de staat. De staat van Peru zou een aandeel van 35% hebben in LAPERU. De rest van de aandelen zou in handen moeten komen van privé-investeerders. Dit zou LAPERU de eerst low-cost maatschappij ter wereld maken met een groot staatsaandeel. Het doel van de Peruviaanse low-cost maatschappij is de stimulatie van het toerisme in Peru. De Peruviaanse overheid meldde het volgende over LAPERU; “De nationale luchtvaartmaatschappij van Peru kan een dienst aanbieden die voldoet aan de behoefte van miljoenen mensen om zich van de ene plaats naar de andere te verplaatsen tegen de laagste tarieven, zonder te moeten betalen voor bijkomende diensten die voor hen geen waarde hebben.”

Een ander doel van LAPERU is om luchtverkeersopbrengsten in het Peru zelf te houden. Op het moment zijn er meerdere maatschappijen (LATAM, Viva Air en Sky) die binnen Peru nationale vluchten uitvoeren. Echter staan al deze maatschappijen niet geregistreerd in Peru zelf. Hierdoor loopt Peru inkomen mis.

Commissie stemt voor

De transportcommissie van Peru heeft afgelopen week het LAPERU-project beoordeeld. Volgens de lokale nieuwszender La República kreeg het project negen stemmen voor en maar één tegen. Maar de commissie paste het project rigoureus aan. De commissie veranderde namelijk het staatsaandeel in het project van 35% naar 100%. Hiermee komt de maatschappij volledig in de handen van de Peruviaanse staat. Volgens experts wordt een maatschappij die volledig in handen is van de staat niet goedgekeurd door het Congres van Peru. Zo meldt ook Julian Palacín, regionaal deskundige en voormalig voorzitter van de Peruaanse Corporation of Airports and Commercial Aviation (Corpac) in een interview met de Peruviaanse krant Gestión.

Meningen blijven verdeeld

Maatschappijen in staatsbezit waren de afgelopen jaren al in de moeilijkheden. Zo bevonden Alitalia en South African Airways in de afgelopen jaren zich al in zwaar weer. Ook in Peru waren er al eerder maatschappijen die het moeilijk hadden. Zo was er AeroPerú en Tans Peru. Deze maatschappijen gingen beiden kopje onder door slechte cijfers te boeken en meerdere fatale crashes.

De Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen (AETAI) stelde dat het project zou leiden tot een monopolie en het ongrondwettelijk zou zijn. Ze meldde het volgende over de zaak: “Dit voorstel leidt niet alleen tot het afwijzen van particuliere investeringen en het creëren van hogere kosten, het is ook concurrentiebeperkend en vanuit juridisch oogpunt ongrondwettelijk; daarom wijzen wij het volledig af”.

Julian Palacín, de expert die eerder genoemd werd in dit artikel, is van mening dat een nationale maatschappij met een staatsaandeel van 20% wel gunstig zou zijn voor Peru. Afgelopen jaren hebben alleen maar buitenlandse maatschappijen geld verdiend in Peru, zonder te investeren in Peru zelf. In de afgelopen 20 jaar heeft LATAM zo een 12.5 miljard euro verdiend door de opereren in Peru, zonder een cent te investeren in Peru zelf.