Schiphol tot middernacht dicht voor inkomend vliegverkeer

Luchthaven Schiphol is tot en met vannacht dicht voor binnenkomende vluchten. Diverse vluchten zijn geannuleerd, en een enkele vlucht wijkt nog uit.

De Notice to Airmen, NOTAM, geeft aan dat er geen inkomend verkeer meer mogelijk is tot en met 23:00 uur UTC, oftewel 24:00 uur lokale tijd in Nederland. Er vertrekken nog wel vluchten vanaf de luchthaven zo is te zien op Flightradar24.

NOTAM © FAA

Daarnaast is Schiphol tot morgenmiddag niet te gebruiken als uitwijkluchthaven. Alleen in een noodsituatie kan een vliegtuig naar Schiphol uitwijken, maar er kan geen rekening mee worden gehouden tijdens het plannen van een vlucht.

Een Boeing 777F van China Southern Cargo vanuit Shanghai is vanwege de situatie op Schiphol uitgeweken naar Frankfurt.

Vlucht CZ451 © Screenshot Flightradar24

Als er meer informatie bekend is zal het artikel worden aangevuld.