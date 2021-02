Sneeuwval ontregelt Schiphol met slechts één baan open

Door de sneeuwval van zeven februari zijn er in de ochtend en middag al een hoop vluchten geannuleerd en vertraagd. Of er naast deze vluchten nog meer worden geannuleerd is nog de vraag.

Voorlopig zal dit gaan om ver over de honderd vluchten vanaf Schiphol. Daarnaast zijn er nog eens een hoop vluchten vertraagd. Ook landend verkeer heeft veel last van de sneeuwval. Op Schiphol is momenteel alleen baan 06 in gebruik, en is het lastig de baan sneeuwvrij te houden door de wind. Momenteel hangen er elf vliegtuigen in de holding hangen boven Nederland.

We houden u op de hoogte, als er verdere ontwikkelingen zijn.

Courtesy of Flightradar24.com

Courtesy of Flightradar24.com

Ondertussen is er een 777 van de KLM uitgeweken naar Parijs, na een 50 minuten durende holding.