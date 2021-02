Airbus laat BelugaXL de benen strekken met ETOPS-certificatie

De Airbus BelugaXL is een markant toestel dat door Airbus vooral in Europa wordt ingezet tussen de diverse productielocaties van het bedrijf. Maar er zijn plannen om het het vliegtuig gereed te maken voor langeafstandsvluchten.

BelugaXL

De BelugaXL is sinds het begin van 2020 door Airbus in gebruik genomen. Het is bedoeld om de ‘oude’ Beluga A300-600ST’s te vervangen. De BelugaXL kan twee A350 XWB-vleugels transporteren, waar een BelugaST er slechts één tegelijk kan vervoeren. Met een maximumlading van 51 ton kan de BelugaXL 4.000 km (2.200 zeemijlen) afleggen. Het toestel is 63 meter lang en acht meter breed en wordt aangedreven door Rolls-Royce Trent 700 motoren. Momenteel worden de toestellen voornamelijk gebruikt om subassemblages als de romp van een A320 of de vleugels van de A350 te vervoeren van én naar de diverse productielocaties binnen Europa. Airbus is van plan om in totaal zes eenheden van de ‘walvis’ op basis van de A330-200 te bouwen. Momenteel zijn er drie toestellen operationeel.

Een infographic met de specificaties en de bestemmingen die de BelugaXL meestal aandoet

ETOPS

Airnews Magazine meldt dat de laatste twee BelugaXL in 2022 en 2023 voor overzeese vluchten onder de ETOPS-180-regels zulen worden gecertificeerd. Dit zou bevestigd zijn door de hoofdingenieur van het programma, Pascal Vialleton.

Met de ‘Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards’-certificering is het mogelijk om op plekken te vliegen waarbij het niet meer dan 180 minuten vliegen is naar een uitwijkluchthaven, indien er zich problemen voordoen. De ETOPS-standaarden werden in de jaren ’80 bedacht en uitgewerkt, waardoor het mogelijk was om ook met tweemotorige vliegtuigen direct de oceaan over te steken.

Breed inzetbaar

BelugaXL ©Airbus

Met ETOPS-certificering zal het bereik van de BelugaXL zich buiten Europa uitstrekken en kan Airbus ook de rol van het toestel uitbreiden. Het vrachttoestel zou bijvoorbeeld satellieten kunnen vliegen naar lanceerplatforms in de VS en Franse overzeese gebiedsdelen. Ook stelt het potentiële klanten in staat om grote apparatuur en onderdelen veel sneller over de Atlantische oceaan te vervoeren.