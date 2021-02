KLM zwaar gebukt onder ‘braafste jongetje van de klas’-mentaliteit overheid

Dat de coronapandemie voor complexe situaties zorgt op vele gebieden zal voor de meeste mensen niet als verrassing komen. De door de overheid ingestelde dubbele testplicht trekt de verhoudingen met andere landen scheef, met grote gevolgen voor KLM.

‘Gezond’ verstand

De coronacrisis laat zien dat er een fijne balans is tussen maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid en het levensvatbaar houden van de economie. Een industrie waar dit met name naar voren komt is de luchtvaart. Sinds 23 januari heeft de Nederlandse overheid de maatregelen ten behoeve van vluchten met bestemming Nederland geïntensiveerd. Naast de PCR-test, die maximaal 72 uur oud mag zijn, geldt er ook een verplichting tot het kunnen tonen van een negatieve sneltest. Deze sneltest mag niet ouder zijn dan 4 uur op het moment van vertrek.

Onmogelijk

Deze tijdslimiet van vier uur lijkt een grote drempel op te werpen voor vluchten naar Nederland. Het is namelijk op veel luchthavens (buiten Europa) niet mogelijk om zo kort voor de vlucht nog een sneltest te laten uitvoeren. Gevolg is dat veel passagiers daarom met andere maatschappijen naar Europa vliegen om vervolgens door te reizen naar Nederland. Binnen Europa is Nederland het enige land dat de sneltestverplichting heeft ingesteld.

Zorgen

KLM lijkt nu kind van de rekening te zijn van deze incoherente regelgeving. Veel van de terugvluchten naar Nederland zijn namelijk zo goed als leeg. Zakenreis.nl meldt dat veel KLM-crews zich zorgen maken over de gevolgen die het heeft voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. “Machteloos en verdrietig. Net terug uit São Paulo. Leeg. Terwijl Iberia naar Madrid vol zat“, aldus een crewlid. Een ander quote: “135 passagiers allemaal een PCR-test gedaan, maar sneltest kan niet, dus iedereen omgeboekt naar Air France en British Airways en wij leeg terug.”

De ‘coronapuzzel’ lijkt er binnen de luchtvaart voorlopig een te blijven die voor nu te lastig is om op te lossen. De overheid heeft KLM de helpende hand geboden met het steunpakket, maar zorgt tegelijkertijd voor een verdere marktontwrichting met bovenstaande maatregelen.