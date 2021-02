Overzicht: zo zag de onstuimige zondag op Schiphol eruit

De eerste echte sneeuwdag van 2021 zorgde op Schiphol voor veel annuleringen, vertragingen en vluchten die uitweken. Dit gebeurde er allemaal tijdens de onstuimige zondag.

Annuleringen

De ochtend ontregelde Schiphol die slechts één start- en landingsbaan ter beschikking had. De banen waren lastig sneeuwvrij te krijgen door de harde wind, en de aanhoudende sneeuwval. Aan het einde van de dag werd er besloten Schiphol te sluiten voor inkomend verkeer.

Luchthaven Schiphol is tot en met vannacht dicht voor binnenkomende vluchten. Diverse vluchten zijn geannuleerd, en een enkele vlucht wijkt nog uit. https://t.co/0gbHVrIy1x — ✈ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) February 7, 2021

Uitwijken

Het zorgde ervoor dat diverse vluchten moesten uitwijken. Daar zaten een aantal opmerkelijke vluchten tussen. Zo week een Boeing 747 tweemaal uit, en vloog een A319 van Air France terug naar de vertrekluchthaven.

Veel vluchten richting Schiphol moeten als gevolg van de sneeuw uitwijken. Daardoor zijn er een aantal opmerkelijke vluchten. Een vlucht van Air France vertrok vanaf Parijs richting Schiphol en keerde na bijna anderhalf uur holden terug naar Parijs. https://t.co/bNQLO9tjcZ — ✈ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) February 7, 2021

Rustige vertrekhallen

Op Schiphol lijkt het qua passagiersaantallen rustig te zijn geweest. Er zijn geen overvolle terminals zoals bij eerdere hectische (sneeuw)dagen vaak wel het geval was.

Zo’n 30 mensen wachten op een omboeking bij de KLM-balie, Vertrekhal 2 en 3 zijn verder heel rustig. Zonder pandemie zou code rood op Schiphol een overvolle terminal betekenen. @NHNieuws pic.twitter.com/1EKiOPA2No — Doron Sajet (@dsajet) February 7, 2021

Sneeuwvrij

Personeel op Schiphol is zondag druk bezig geweest om een veilige vluchtoperatie mogelijk te maken. Niet alleen de start- en landingsbanen moesten sneeuwvrij worden gemaakt, maar ook de taxibanen, het platform en natuurlijk de vliegtuigen zelf.

Luchtvaarttechnici aan het werk op 7 februari 2021 om de KLM vloot gereed te maken zodat passagiers veilig kunnen vertrekken. pic.twitter.com/efMK4RGP6q — Robert Swankhuizen President NVLT (@RJSwankhuizen) February 7, 2021

