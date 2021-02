Terugvlucht KLM 777 ‘Orange Pride’ na nieuwe problemen wederom uitgesteld

De PH-BVA, ‘Orange Pride’, van KLM staat al een ruime maand in Beijing met motorproblemen. Na montage van een nieuwe motor stond het toestel klaar voor vertrek, totdat er zich wederom een foutmelding voordeed.

Motorproblemen

De Boeing 777-300ER met vluchtnummer KL896 zou op 31 december van Shanghai terug naar Amsterdam vliegen. Toen het vliegtuig na vier uur vliegen zich al boven Rusland bevond, kreeg het te maken met een technisch mankement. Hierna werd besloten om te keren en het toestel in Beijing aan de grond te zetten. Het vliegtuig vervoerde alleen vracht, verder was enkel de bemanning aan boord.

Het KLM-toestel had motorproblemen, en een nieuwe motor moest richting Beijing worden gestuurd. Vanwege reisbeperkingen en quarantaineregels is er voor gekozen om geen KLM-monteurs te sturen, maar de installatie door lokaal onderhoudspersoneel uit te voeren.

Ready for departure

Na ruim vijf weken stond het toestel gepland om op 8 februari iets na middernacht weer koers te zetten richting Schiphol. Via Seoul was er met vluchten KL855 en KL892 al een crew ingevlogen naar de Chinese hoofdstad. PH -BVA zou terugkeren naar Amsterdam als vlucht KL-898. The Aviation Herald meldt dat de bemanning tijdens de push-back van de 777-300ER een foutmelding op de rechtermotor ontving, waarna het vliegtuig weer werd teruggebracht naar de parkeerplek. De crew is naar verluid niet lang daarna aan boord gegaan van vlucht KL892 terug naar Amsterdam.

Het lijkt er dus op dat de Orange Pride nog even in China moet blijven. Wanneer het toestel nu zal terugkeren is niet bekend, maar laten we hopen dat drie keer dan scheepsrecht zal zijn…

KLM is gevraagd om een reactie te geven maar heeft hier nog niet op gereageerd.