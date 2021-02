Video: met een KLM 747 landen op Sint Maarten | Avondklokje

Sint Maarten heeft een van de meest bijzondere landingsbanen ter wereld. Bij het landen scheer je vlak boven het strand langs en is het de bedoeling dat het vliegtuig zo snel mogelijk aan de grond staat. Met een Boeing 747 wordt het landen nog specialer. Ga mee op reis in een aflevering van KLM Cockpit Tales en bekijk hoe zo’n landing eraan toe ging.

