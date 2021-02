EU wil rond de tafel met VS over beëindiging Boeing-Airbus conflict

Vertegenwoordigers van de EU en het VK willen met de nieuwe regering van de VS in gesprek betreffende een langlopend handelsconflict. Hiermee wil de EU voorkomen dat China, met haar haar eigen vliegtuigfabrikant COMAC, de markt gaat domineren.

Langlopend Conflict

Airbus en Boeing staan al jaren centraal in een handelsconflict tussen de EU en de VS. Zowel de VS als de EU hebben hoge importtarieven ingesteld voor elkaar vanwege het overtreden van de regels van handelsorganisatie WTO, met betrekking tot het subsidiëren van de vliegtuigbouwers.

EU-ambassadeur in de VS Stavros Lambrinidis, meldt dat de VS, de EU en het VK snel in onderhandeling moeten om te voorkomen dat China, met COMAC, de markt gaat domineren. COMAC wordt in zijn geheel gesubsidieerd door de Chinese overheid. De C919 van COMAC, die nu in haar certificeringstraject zit, moet de strijd aangaan met de Boeing 737MAX en de Airbus A320neo.

Er zijn al eerder pogingen gedaan om dit handelsconflict op te lossen, echter waren deze inspanningen zonder resultaat. Volgens Lambrinidis is het nu tijd om het conflict op te lossen. Het oplossen van het conflict zou voor beiden partijen gunstig zijn, en vooral ook voor de luchtvaart in zijn geheel. En dat is in tijde van COVID-19 zeer welkom.