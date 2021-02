KLM start weer met vliegen naar China

Eind vorige maand schrapte KLM haar vluchten naar China wegens onduidelijkheid over de aangescherpte coronamaatregelen in het land.

Chinese eisen

KLM gaat dus weer starten met het uitvoeren van geplande vluchten naar China. KLM blijkt na nader inzien van meerdere partijen toch te voldoen aan de Chinese eisen.

Een van de Chinese eisen is dat bemanningsleden van een vlucht niet een maar twee negatieve testen moeten kunnen aantonen. Een van deze testen is een reguliere PCR-test en de andere is een sneltest. KLM heeft gesproken gevoerd met IATA en Chinese instanties om duidelijkheid te krijgen over de eisen.

KLM blijft naast dit positieve bericht geplaagd door vele reisbeperkingen. Zo zijn er nog vliegverboden naar het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika.