Nog een 747 van Lufthansa klaar voor ontmanteling

De Boeing 747-400 van Lufthansa met registratie D-ABVT stond al op Tarbes wegens de pandemie, maar gaat nu definitief naar de Mojave-woestijn om ontmantelt te worden.

Het was een pijnlijk jaar voor de “Queen of the skies”. Veel 747’s gingen eerder dan gepland met pensioen. Lufthansa zal de komende jaren nog wél met 747’s vliegen. De maatschappij heeft nog wel de 747-8 in haar vloot, hiermee zal de “Queen” toch nog te zien zijn in de lucht met de Lufthansa kleuren.

Gisteren vloog de 747-400 van Tarbes, waar het voor opslag stond, naar Frankfurt. Hier wordt het toestel klaargemaakt voor haar laatste tocht over de Atlantische Oceaan. Het toestel is inmiddels 23 jaar oud.

De vlucht van de 747 van Tarbes naar Frankfurt © FlightRadar24

Eerder werd al bekend dat Lufthansa van plan is al haar viermotorige toestellen met pensioen te sturen. De 747 zal in de toekomst voornamelijk als vrachttoestel boven ons hoofd te zien zijn.