Hoe de Aziatische markt zo snel groeide en dat ook zal blijven doen

In de afgelopen jaren is de Aziatische luchtvaartmarkt enorm gegroeid. Het is inmiddels een van de grootste markten wereldwijd, en de verwachting is dat de markt in de toekomst alleen nog maar groter wordt. Hoe kwam het zover?

Opkomst

De afgelopen decennia is Azië in zijn geheel enorm gegroeid qua economie. Het BBP (bruto binnenlands product) van vele landen in Azië is sterk gegroeid. In de figuur hieronder is de groei van het BBP van China te zien over de afgelopen decennia. Wat duidelijk te zien is dat het BBP vanaf circa 2006 sterk toeneemt. Deze groei is met name terug te zien in de middenklasse. De Chinese middenklasse is in omvang toegenomen en dus is er veel meer besteedbaar inkomen voor een groot deel van de Chinese inwoners. Dit resulteert erin dat vliegen voor veel meer Chinezen toegankelijk is geworden.

De luchtvaart in China, en in Azië in zijn geheel, groeit dus hard. IATA verwacht dat het aantal passagiers per jaar in 2036 gegroeid is met 2.1 miljard reizigers. Dat betekent een verdubbeling ten opzichte van vandaag de dag. Dit is meer dan de helft dan de geprojecteerde wereldwijde groei. Dit zorgt ervoor dat Azië in de toekomst verantwoordelijk gaat zijn voor zo een 40% van de wereldwijde vliegtuigproductie.

Piloten tekort

Maar aan alleen een vliegtuig heb je niet zo veel. Deze moeten gevlogen worden en dat brengt een groot piloten tekort met zich mee. Boeing voorspelde eerder dat Azië bijna 186.000 nieuwe piloten en 244.000 man technisch personeel nodig zal hebben over de komende 20 jaar. China zal in dit tekort het grootste aandeel hebben met 71.000 benodigde piloten en 99.000 man technisch personeel.

COVID-19 impact

Net als de rest van de wereld gaat ook de Aziatische luchtvaart zwaar gebukt onder de gevolgen van de wereldwijde pandemie. Vooral de eerste golf was erg schadelijk voor de Aziatische markt. In veel landen waren er ontzettend strenge lockdowns en was reizen niet mogelijk. Inmiddels heeft het verkeer zich weer redelijk weten te herstellen en dus begint de luchtvaart, ondanks strenge testregelingen, er weer wat rooskleuriger uit te zien.

Conclusie

De sterke groei van de Aziatische middenklasse is de voornaamste reden dat luchtvaart zo snel is gegroeid in Azië. Voor meer mensen wordt vliegen mogelijk en dus neemt het toerisme sterk toe. Ook wordt er meer zakelijk gevlogen sinds veel bedrijven de afgelopen decennia zaken zijn gaan doen in Azië. De verwachting is dat de groei zich voort zal zetten en Azië wel degelijk als een van de grote, als dan niet de grootste, speler moet worden gezien in de luchtvaart.