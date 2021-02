Luchtmacht oefent landen in de sneeuw | Video

Met winterse omstandigheden (met name sneeuw) is het voor helikopterpiloten lastig om te landen. Dit komt door het fenomeen “White-Out”. De luchtmacht oefent met het landen in deze omstandigheden.

In sneeuw landen is lastig; 'white-out' noemen we dat. De kans om dat in Nederland te trainen krijgen we niet vaak, dus maken we nu maximaal gebruik van! @dhcluchtmacht @Kon_Luchtmacht pic.twitter.com/FsVQsxxbv1 — Robert Adang (@RobAdang) February 9, 2021

“White-Out” is het fenomeen wat helikopterpiloten ervaren tijdens het landen in de sneeuw. Gedurende de landing wordt er door de rotor veel sneeuw opgewaaid, en dit zorgt uiteindelijk voor een soort rookgordijn om de helikopter heen. Hierdoor is het lastig te zien waar je naartoe gaat. White-out kan ook ontstaan in gebieden met fijn zand.