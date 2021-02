Tot tien jaar celstraf voor negeren Britse reisregels

Het Verenigd Koninkrijk zal binnenkort een verplichte hotelquarantaine invoeren voor reizigers uit landen van de rode lijst. Vandaag heeft de regering duidelijk gemaakt dat ze heel serieus zijn met dit beleid. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete tot 10.000 pond (11.500 euro) of tot tien jaar celstraf verwachten.

De nieuwe regels

De regering treedt streng op tegen overtreders van deze regels. In de eerste plaats zullen luchtvaartmaatschappijen worden beboet als zij er niet voor zorgen dat hotels en/of tests van tevoren zijn geboekt. Wat de individuele handhaving betreft, krijgt iedereen die afwezig is bij de eerste- of de tweede testdag een boete van £1000. Als zowel de tweede als de achtste dag niet wordt gehaald, bedraagt de boete 2000 pond en wordt de quarantaineperiode verlengd tot 14 dagen. Wie uiteindelijk de voorgeschreven quarantaine niet in een hotel verricht, krijgt een boete van £5000 die kan oplopen tot £10.000. Ten slotte kan iedereen die liegt op een passagierslokalisatieformulier een gevangenisstraf van maximaal tien jaar krijgen.

Isolatie

Vanaf maandag 15 februari moeten passagiers die uit rode landen komen, zich bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk in hotels isoleren. Deze passagiers zullen met bussen naar aangewezen hotels worden gebracht, waar ze tien dagen lang in quarantaine moeten.