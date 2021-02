Verongelukte 737 in Indonesië had onbalans in motoren

Het vliegtuig van Sriwijaya Air dat vorige maand neerstortte, had een onbalans in de motoren die het vliegtuig uiteindelijk in een scherpe rol en vervolgens een definitieve duik in zee deed belanden. Aldus een voorlopig verslag van de onderzoekers op woensdag.

Toen de 26 jaar oude Boeing 737-500 8.150 voet (2.484 m) bereikte na het opstijgen, bewoog de linker gashendel van de motor naar achteren terwijl de rechter hendel in zijn oorspronkelijke positie bleef staan, dit meldt de Nationale Transportveiligheidscommissie (KNKT) van Indonesië in haar rapport.

“We weten niet of de autothrottle defect is of niet, maar het is een anomalie omdat de linker ver naar achteren bewoog, de rechter niet, alsof hij vastzat,” vertelde KNKT-onderzoeker Nurcayho Utomo aan verslaggevers over de gashendels.

Op ongeveer 10.900 voet schakelde de automatische piloot uit en het vliegtuig rolde meer dan 45 graden naar links en begon aan zijn duikvlucht. Er waren twee eerdere problemen gemeld met het autothrottle systeem op basis van onderhoud logs, maar het probleem werd verholpen op vijf januari, vier dagen voor de crash, zei KNKT. Een werkende autothrottle is niet vereist voor een vliegtuig aangezien de piloten de gashendels manueel kunnen bedienen.