Video: een wit Schiphol afgelopen dagen | Avondklokje

Schiphol werd, net als de rest van Nederland, de afgelopen dagen bedekt onder een dikke laag sneeuw. Bekijk hier hoe de luchthaven er in het wit uitzag..

© Schiphol

Up heeft een nieuwe rubriek: het ‘Avondklokje’! Zolang de avondklok van kracht is plaatsen we dagelijks om 21:00 uur een leuk of interessant filmpje, om zo samen de avonden tot 3 maart te overbruggen. Heb jij of ken jij een leuk filmpje dat je graag in deze avondrubriek terug zou zien? Deel deze dan met ons via Facebook of [email protected]