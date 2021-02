Video: Hoe een vliegtuig met nauwelijks zicht weet te landen

De afgelopen dagen werd Nederland geteisterd door zwaar winterweer. Weer blijft van grote invloed voor vliegtuigen, maar toch weten vliegtuigen (vaak) te landen ondanks bizarre omstandigheden. Zo ook deze A220 met nauwelijks zicht, kijk hier de bijzondere beelden:

Dichte mist

Op de video is te zien hoe een Airbus A220 van Air Baltic een landing maakt in Wenen. Er is sprake van zeer dichte mist en dus wordt een volledige autolanding uitgevoerd. Het vliegtuig doet hierbij de gehele landing automatisch. Hiervoor is CAT3 ILS benodigd.

Vlak na een hoogte van 50 voet, zo een 15 meter, wordt pas het “minimums” teken aangekondigd. Dit is het punt waarop de piloten moeten beslissen of ze de landing doorzetten. 50 voet is een erg laag voor een “minimums” aankondiging, dit wordt vaak veel eerder aangekondigd. Ook is het opmerkelijk om te horen dat de automatische piloot pas wordt uitgeschakeld als het toestel de baan verlaat richting de taxibaan. Het toestel blijft gedurende de hele landing perfect op het midden van de baan.

De nieuwste generatie vliegtuigen laat dus zien dat ze steeds resistenter worden tegen slecht weer.