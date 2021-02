A320neo-familie publieksfavoriet voor vlootvernieuwing KLM

Uit een poll van Up in the Sky is gebleken dat de A320neo-familie favoriet is als het gaat om KLM’s opvolger voor de huidige 737NG-vloot. Hiermee wordt de 737 MAX aan de kant gezet.

In totaal werd er meer dan 3400 keer gestemd door onze lezers. De 737 MAX kreeg 30,24% van de stemmen. De A320neo-familie werd met ruim twee derde van de stemmen favoriet. Een aanzienlijk verschil dus.

De oorzaak hiervoor kan zijn dat veel mensen het vertrouwen zijn verloren in de 737 MAX, het toestel dat geteisterd werd door meerdere crashes. Ondanks de vele aanpassingen aan het toestel, heeft Boeing het vertrouwen van sommige reizigers verloren.

Het overstappen naar de A320neo-serie van Airbus zou een grote wijziging zijn voor KLM, aangezien KLM Boeing al jaren trouw is. De huidige vloot bestaat grotendeels uit Boeing’s, behalve de A330 en de Embraer’s van Cityhopper. De intercontinentale vloot moet op termijn in z’n geheel bestaan uit de Boeing 777 en 787. Voor de Europese vloot zou de A320/A321neo een switch zijn van fabrikant.