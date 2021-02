Airbus A320 door drone aangevallen in Saudi-Arabië | Foto’s

Een Airbus A320 van Flyadeal is gisteren vermoedelijk het slachtoffer geworden van een aanval met een drone.

Saudi-Arabië

De aanval vond plaats op Abha Airport in Saudi-Arabië en is opgeëist door een groep Houthi-rebellen uit Jemen. Volgens de rebellen werden in totaal vier drones gebruikt, waarvan er eentje de geparkeerde A320 heeft geraakt. Hierop vloog het toestel gedeeltelijk in brand.

Naar verluidt kon de brand snel geblust en gecontroleerd worden. Echter, op foto’s van het incident is een significant gat te zien op de plek waar het vliegtuig is geraakt en waar de brand is ontstaan.

Flyadeal Airbus A320 (HZ-FAB, built 2017) was badly damaged while parked at Abha Airport (OEAB), Saudi Arabia. The airfield came under a drone attack, controlled by Houthi forces. @HavaSosyalMedya pic.twitter.com/JYkxnm59UV — JACDEC (@JacdecNew) February 10, 2021

Flyadeal

Naar verwachting zal Flyadeal veel last ondervinden van de schade aan het vliegtuig. Naar verwachting zal de reparatie lange tijd duren en dit zal, aangezien de lowcost-maatschappij slechts twaalf vliegtuigen in haar vloot heeft, grote gevolgen hebben voor de capaciteit van de maatschappij. Het bedrijf, dat nog maar drie jaar bestaat, had grote plannen voor een capaciteitsuitbreiding in het komende zomerseizoen. Het is nog onduidelijk of deze uitbreiding kan doorgaan.