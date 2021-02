Doek valt voor Air Namibia: alle vluchten stopgezet

Er is een definitief einde gekomen aan de Afrikaanse maatschappij Air Namibia. Alle activiteiten zijn stopgezet en het bedrijf wordt naar verluidt geliquideerd.

Vaarwel

Air Namibia kondigde haar eigen einde gisteravond op Twitter aan. Per direct worden alle activiteiten gestaakt. Enkele vliegtuigen worden nog – zonder passagiers aan boord – teruggebracht naar de basis van de maatschappij in de hoofdstad Windhoek. Air Namibia vormt daarmee een van de eerste maatschappijen waarvoor het doek in 2021 gevallen is.

Liquidatie

Air Namibia, waarvan de overheid de enige aandeelhouder is, zal worden geliquideerd, zo meldt de aeroTELEGRAPH. In totaal heeft de maatschappij negen vliegtuigen in haar vloot en zo’n 600 werknemers, die naar verluidt een jaarsalaris ontvangen als ontslagvergoeding. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er met reeds geboekte tickets zal gebeuren. De maatschappij geeft zelf aan dat deze terugbetaald zullen worden.