Emirates: A380 vliegt tot ver na 2030 door

Tim Clark, CEO van Emirates, bevestigde gisteren dat de Airbus A380 door zal vliegen bij de maatschappij tot ongeveer 2035.

15 jaar

Dit zou betekenen dat de viermotorige Jumbo nog zo’n 15 jaar door zal vliegen bij Emirates. “De A380, waarvan we er momenteel 118 in onze vloot en nog vijf in bestelling hebben, blijft in het plan tot de mid-2030’s,” aldus Clark in een presentatie voor CAPA. Het feit dat de A380 in de vloot zal blijven tot ongeveer 2035 betekent niet dat Emirates tot die tijd door blijft vliegen met 123 stuks. Zo vloog de Arabische maatschappij onlangs al een van de toestellen naar zijn waarschijnlijke laatste rustplaats in Tarbes, Frankrijk.

Uitfasering

De coronacrisis leidt binnen de luchtvaartsector tot veel twijfel over de toekomst van de A380. Zo kondigde Airbus aan de productie van de vliegtuigen stop te zetten. Eergisteren rolden dan ook de laatste toestellen van de band in Toulouse. Veel maatschappijen, waaronder Lufthansa, Air France en Etihad, zijn daarnaast al begonnen met het uitfaseren van A380’s. De CEO van Qatar Airways verwacht dat de helft van de A380’s van de maatschappij na de coronacrisis niet zal terugkeren.