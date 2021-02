Vaccinatiestrijd: crews van Etihad en Singapore vliegen al gevaccineerd rond

Etihad is de eerste luchtvaartmaatschappij die haar hele operationele bemanning inmiddels tegen het coronavirus heeft gevaccineerd. Daarnaast is ook Singapore Airlines begonnen met vluchten waarop de hele bemanning gevaccineerd is.

Etihad

Etihad maakte gisteren bekend dat het honderd procent van haar operationele piloten en cabinebemanning heeft gevaccineerd. Concreet betekent dit dat alle bemanningsleden op alle huidige Etihad-vluchten al gevaccineerd zijn. De maatschappij heeft bij de autoriteiten van de VAE bedongen dat haar bemanning als zogeheten front line staff voorrang zou krijgen binnen het vaccinatieprogramma.

Crews van Etihad konden daarom, samen met hun familieleden, al sinds december vorig jaar worden gevaccineerd. Ook Emirates is al een tijd bezig met vaccineren. Bij deze maatschappij heeft inmiddels 75 procent van ál haar werknemers een eerste prik gehad.

Singapore Airlines

Naast Etihad is ook Singapore Airlines begonnen met vluchten waarop de bemanningsleden gevaccineerd zijn. Vandaag worden drie internationale vluchten vanuit Singapore uitgevoerd waarop alle piloten en cabinebemanning beide doses van het Pfizer-vaccin hebben ontvangen. De overheid in Singapore roept alle werknemers van de maatschappij op zich te laten vaccineren in een poging de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld te worden die haar gehele personeelsbestand heeft weten te vaccineren. Volgens de maatschappij heeft 90 procent van de piloten en bemanning zich al aangemeld om een vaccin te ontvangen. 85 procent hiervan heeft al een eerste dosis ontvangen.