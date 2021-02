EasyJet bemachtigt 87 Norwegian-slots op Gatwick

EasyJet heeft een deal gesloten met Norwegian over het gebruik van slots op Londen Gatwick deze zomer.

Slots

Het lijkt erop dat easyJet in totaal 122 extra slots, waarvan 87 van Norwegian, op Gatwick heeft weten te bemachtigen. De overige 35 slots waren al van easyJet maar waren uitgeleend aan de Noorse maatschappij. Het is niet bekend hoeveel er voor de slots betaald is.

De maatschappij is al jaren de grootste op het Londense vliegveld. In 2018 bezitte het ruim 43 procent van alle slots. Toen Thomas Cook in 2019 het onderspit dolf was easyJet er eveneens snel bij. De maatschappij betaalde destijds 36 miljoen pond voor in totaal 27 slots op Gatwick en Bristol.

Vloot

Gedurende de coronacrisis heeft easyJet al veel van haar vliegtuigen verkocht of teruggeleased. Momenteel heeft de maatschappij nog de helft van haar vliegtuigen in bezit. Volgens CEO Johan Lundgren heeft de maatschappij sinds de start van de pandemie een jaar geleden in totaal al ruim vijf miljard euro opgehaald, onder meer door het doorvoeren van bezuinigingen.