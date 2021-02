Ethiopian houdt vast aan Boeing 737 MAX

Ethiopian Airlines houdt, ondanks de vliegramp van bijna twee jaar geleden, vast aan de Boeing 737 MAX. Het vliegtuig zal waarschijnlijk rond juli weer bij de maatschappij in dienst treden.

Ongeluk

Ondanks het feit dat Ethiopian een van de twee maatschappijen was die het slachtoffer werd van de fouten in de Boeing 737 MAX, heeft de maatschappij besloten om met het vliegtuig door te gaan. Bijna twee jaar na het ongeluk, dat op 10 maart 2019 plaatsvond, geeft Ethiopian-CEO Tewolde Gebremariam aan dat het toestel later dit jaar waarschijnlijk zal terugkeren. “Ons definitieve besluit is dat we met het vliegtuig en onze bestelling doorgaan. (…) Ik zou zeggen dat we deze zomer misschien weer kunnen beginnen met het vliegen van het vliegtuig.”

Onderzoek

Naast alle onderzoeken die door tal van luchtvaartautoriteiten, waaronder de FAA, de EASA en de ANAC, zijn uitgevoerd, heeft Ethiopian een eigen beoordeling van de MAX gemaakt. Volgens Gebremariam heeft de maatschappij zelfstandig de veiligheid van het toestel onder de loep genomen. “We hebben een grondige analyse gemaakt, technisch, operationeel en commercieel. En we hebben besloten door te gaan met het vliegtuig.” Ethiopian hoopt richting het einde van deze maand een schikking te hebben getroffen met Boeing. Daarnaast wil de maatschappij, in lijn met wat het eerder heeft gezegd, geen haast maken met het weer in dienst nemen van het vliegtuig.