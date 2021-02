Komt er een derde steunpakket voor Amerikaanse maatschappijen?

De Amerikaanse regering overweegt nog eens 15 miljard dollar te pompen in financiële steun voor de loonkosten van luchtvaartmaatschappijen.

Financiële steun

Op tafel ligt een eventuele derde verlenging van het financiële steunprogramma dat de Amerikaanse overheid onder voormalig president Trump instelde. Het programma, de zogeheten CARES Act, beoogt banen in de luchtvaart te behouden door loonsteun te verschaffen aan Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. De regeling is vergelijkbaar met de NOW-regeling zoals die in Nederland geldt.

CARES

De CARES Act, die van kracht werd in maart 2020, omvatte 58 miljard dollar aan giften en leningen voor luchtvaartmaatschappijen. Het payroll support programme (PSP) gold in eerste instantie tot 30 september vorig jaar. Toen het steunprogramma eenmaal verlopen was werden op 1 oktober meer dan 30.000 werknemers door maatschappijen noodgedwongen ontslagen. Het aantal ontslagen kwam bovenop de tienduizenden personeelsleden die al gebruik hadden gemaakt van vrijwillige vertrek- en vervroegd pensioenregelingen van de maatschappijen.

Nieuwe steun

In december kondigde regering van Trump een nieuw steunpakket voor de luchtvaart ter hoogte van 15 miljard dollar aan. Dit pakket bestond enkel nog uit een loonsteunregeling en verloopt in maart van dit jaar. Veel werknemers werden met dank aan de steun door maatschappijen opnieuw aangenomen, ondanks het feit dat veel van hen momenteel nog niet nodig zijn voor de bedrijfsvoering.

Recente maatregelen, waaronder verregaande inreisrestricties en testverplichtingen voor internationale – en binnenkort mogelijk ook binnenlandse – vluchten, hebben de situatie voor de luchtvaartsector niet makkelijker gemaakt. Nu het huidige steunpakket volgende maand afloopt, lijkt het erop dat de regering van president Biden opnieuw de portemonnee zal trekken.

Het derde steunpakket dat in de maak lijkt te zijn zou lopen tot 30 september en zou opnieuw bestaan uit 15 miljard dollar aan financiële steun. 14 miljard hiervan zou bedoeld zijn voor werknemers in loondienst bij een groot aantal maatschappijen en de overige 1 miljard zou naar zelfstandigen gaan. Maatschappijen verwachten momenteel – gelet op de gunstige ontwikkelingen omtrent vaccinaties – op zijn vroegst halverwege dit jaar weer voorzichtig winstgevend te kunnen zijn.