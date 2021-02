Air France stuurt komende maanden vier Boeing 777’s met pensioen

Air France gaat afscheid nemen van haar Boeing 777-200ER’s. Vier verschillende toestellen moeten al voor mei de vloot verlaten. De Airbus A350 zal de rol overnemen. Het eerste vliegtuig vertrok gisteren al richting Tarbes wat waarschijnlijk de laatste vlucht zal zijn voor het toestel.

Snelheid

De vier toestellen moeten voor mei uitgefaseerd worden. Het is niet de eerste keer dat de maatschappij op korte termijn afscheid neemt van bepaalde types uit de vloot. Ook haar Airbus A380’s en A340’s moesten hier al aan geloven. De Boeing 777-200ER’s zijn al sinds 1998 actief voor Air France en zijn door de jaren heen enorm belangrijk geweest voor de maatschappij. In totaal waren er vijfentwintig toestellen in de Air France kleuren te zien over de hele wereld. Air France gebruikt de coronacrisis nu als kans om de vlootvernieuwing te versnellen.

Vervanging

De maatschappij zal de Airbus A350’s inzetten om de oudere Boeings te vervangen. Momenteel heeft Air France al zes A350’s in haar vloot. Dat zijn er nog niet genoeg om de oude toestellen allemaal te vervangen. Van de vijfentwintig toestellen staan er vijftien al ruim een jaar aan de grond. In totaal heeft Air France achtendertig Airbussen bestelt om haar vloot uit te breiden. De volgende A350 zal in de aankomende weken geleverd worden.