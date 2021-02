Boeing 747 van NASA vliegt met telescoop boven Europa

Deze week voerde SOFIA, een Boeing 747 van NASA, de eerste van twintig onderzoeksvluchten uit boven Europa. Het vliegtuig vertrok vanuit het Duitse Keulen. Maar wat is de 43-jarige Jumbo eigenlijk boven Europa aan het doen?

SOFIA

SOFIA staat voor Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Het is een project van NASA en het German Aeropace Center en bevindt zich aan boord van een Boeing 747SP (Special Performance). De Jumbo vliegt regelmatig naar Christchurch in Nieuw-Zeeland, waar het ruimtelijke objecten bestudeert die alleen vanuit de lucht boven het zuidelijk halfrond te zien zijn.

Komende weken is het NASA-vliegtuig echter vanuit Duitsland bezig met een onderzoeksmissie die bestaat uit twintig vluchten. In februari en maart vliegt de 747 boven Europa. Het doel van de onderzoeksvluchten is het doen van belangrijke observaties die fundamentele vragen in de astronomie moeten beantwoorden, zoals hoe sterren sterrenstelsels kunnen veranderen en waar de kosmische straling in de Melkweg vandaan komt.

SOFIA takes off from Hamburg, Germany, following a heavy maintenance visit at Lufthansa Technik © Alexander Golz

© NASA/Jim Ross

Bijzondere vluchten

De 747 wordt gebruikt voor onderzoek dat niet goed vanaf het aardoppervlak uit te voeren is. Op een hoogte van 38.000 tot 45.000 voet is er veel minder verstoring van infrarode straling die vanuit de ruimte komt. Op deze hoogte bevindt het vliegtuig zich namelijk boven het gedeelte van de atmosfeer van de aarde dat 99 procent van het infrarood blokkeert. Aan boord van het vliegtuig bevindt zich een grote telescoop, die tijdens de vlucht in de richting van de sterren wordt geplaatst.

Ook zorgen de vluchten ervoor dat veel meer belangrijke gebeurtenissen in de ruimte goed onderzocht en bekeken kunnen worden. Het toestel kan zich immers over heel de wereld verplaatsen. Op deze manier hebben astronomen aan boord van de SOFIA bijvoorbeeld verduisteringen van Pluto, Titan (een maan van Saturnus) en Kuiper Belt Object MU69 kunnen bestuderen. Soms vliegt SOFIA de hele nacht door en bestudeert het onder meer de geboorte van nieuwe sterren, de vorming van nieuwe zonnestelsels en zwarte gaten die zich middenin sterrenstelsels bevinden.

Zelf een kijkje nemen in dit bijzondere, 43-jarige toestel van NASA? Een ticket boeken gaat lastig, maar in de onderstaande video neemt ABC Science u mee naar binnen.

© ABC Science

