Sportvliegtuig stort neer in weiland bij Kornhorn

Zaterdagmiddag is rond 15:00 uur een sportvliegtuig neergestort in een weiland in Kornhorn in de provincie Groningen.

Volgens het Dagblad van het Noorden probeerde de piloot nog een noodlanding te maken in het weiland. Het toestel was vermoedelijk vertrokken vanuit Drachten. Er was één inzittende, de piloot is helaas ter plaatse overleden. Toen de hulpdiensten aankwamen stonden er delen van het vliegtuig in brand. Het toestel heeft tijdens de noodlanding eerst een rij bomen geraakt. Meerdere onderdelen werden teruggevonden in de takken. Wat de registratie van het toestel was, is nog niet officieel bekend gemaakt. Vermoedelijk gaat het om om de PH-4E7, een Aerospool Dynamic WT9.