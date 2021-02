Vakbonden in verzet tegen inleveren KLM-slots op Schiphol

De luchtvaartvakbonden roepen de Europese Commissie op om af te zien van het eerder voorgestelde plan om slots in te leveren als voorwaarde voor financiële steun aan KLM. De bonden sturen een brief aan de Europese Commissie om de gezamenlijke zorgen te uiten.

Het plan

De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, meldde eerder deze maand dat hij verwacht dat de Europese Commissie slots van de maatschappij wil terugeisen in ruil voor de staatssteun. KLM is niet de enige maatschappij die hierdoor getroffen zou worden. Ook Lufthansa en Air France zouden aan deze regel moeten voldoen. Die zouden dan slots in moeten leveren op Frankfurt en Parijs Orly. Om hoeveel slots het zou gaan is nog niet officieel bekend gemaakt, al zou het volgens Franse media bij Air France gaan om ongeveer 24 slots.

Standpunten

De Nederlandse vakbonden spreken zich dringend uit tegen het plan van de Europese Commissie. Ze zijn bang dat deze regeling KLM alleen maar meer problemen oplevert. Volgens de vakbonden zou het een oneerlijk speelveld opleveren. Verder zou het ook de concurrentiepositie verzwakken. Dit zou allemaal resulteren in het vermoeilijken van de terugbetaling van de lening. Ook vinden de bonden dat de Europese Commissie zich niet houdt aan haar eigen doelstellingen van een duurzamere luchtvaart en een eerlijke concurrentie als ze besluit deze regel in te voeren.