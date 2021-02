Video: F16’s oefenen op Schiphol | Avondklokje

Zeldzame bezoekers op Schiphol! In 2016 waren twee F16’s te gast op de grootste luchthaven van Nederland. De toestellen waren op Schiphol om te oefenen. Deze oefening was speciaal opgezet voor de luchthaven, defensie en de luchtverkeersleiding. Er werd geoefend op de manier van handelen als de vliegtuigen onverwacht een landing zouden moeten maken op een grote luchthaven. Bekijk hier hoe die dag eraan toe ging!

