Hoe Learjet tot stand kwam en de grootste werd

Afgelopen week viel het doek voor de iconische Learjet. Decennia lang was het de toonaangevende vliegtuigbouwer voor de zakelijke wereld. Maar hoe kwam Learjet ooit tot stand?

Begindagen

De Learjet vindt zijn oorsprong in de jaren 60. Bill Lear, ofwel William Powell Lear, waar de Learjet later naar werd vernoemd, was van plan een zakelijk toestel te bouwen en was om zich heen aan het kijken voor ideeën qua constructie. In eerste instantie viel zijn oog op de Amerikaanse Marvel. Hier werd er maar een van gebouwd door de Amerikaanse Luchtmacht en bleek dus niet echt een succes.

De Amerikaanse Marvel waar Bill Lear oorspronkelijk zijn inspiratie vandaan haalde. Unknown U.S. Army photographer, Public domain, via Wikimedia Commons

Al snel viel het oog van Lear op een ander toestel, namelijk, de Zwitserse FFA P-16. De structuur van de P-16 was volgens Lear een goede basis voor de ontwikkeling van een privéjet. Bill Lear richtte naar aanleiding van zijn bevindingen betreffende de P-16, de Swiss American Aircraft Corperation op, ofwel SAAC. De fabriek kwam te liggen in Altenrhein, Zwitserland en Bill stelde een team samen van ingenieurs uit Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De FFA P-16 waar Bill Lear uiteindelijk zijn inspiratie uit haalde. Unbekannt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Het eerste toestel dat van de productieband moest rollen was de SAAC-23. Echter, bleef Bill Lear niet lang in Zwitserland. Ondanks dat arbeidskosten in Zwitserland lager waren, koos Lear ervoor om zijn fabriek te verplaatsen naar Wichita, Kansas. Dit omdat volgens Lear het in Zwitserland allemaal veel te lang duurde om iets af te krijgen. Deze verhuizing gebeurde in 1962 en in 1963 rolde de eerste Learjet van de band, genaamd de Learjet 23, hetzelfde ontwerp als de SAAC-23, echter werd snel na de verhuizing de naam van het bedrijf veranderd in Lear Jet Corporation.

De eerste Learjet, de Learjet 23. Op de afbeelding te zien met een NASA livery. NASA was de eerste operator van de Learjet 23. NASA (MJHankel at English Wikipedia), Public domain, via Wikimedia Commons

De Learjet 23 was een zes tot achtpersoons toestel met haar eerste vlucht op 7 oktober 1963. Precies een jaar later werd de eerste Learjet 23 opgeleverd en nog geen maand na de eerste oplevering werd Learjet een staatsbedrijf. Het balletje begon snel te rollen en Learjet produceerde de model 24 en 25 in de jaren erna. Op 19 september 1966 werd Lear Jet Corporation omgedoopt tot Lear Jet Industries Inc.

Fusering met Gates

In 1967 werd het aandeel van Bill Lear, 60%, in Lear Jet Industries overgekocht door Gates Rubber Company. Lear bleef in de bedrijfsdirectie tot 1969. Toen werd Lear Jet Industries hernoemd tot Gates Learjet Corporation. In 1971 vloog de eerste Learjet 25. Deze werd later de succesvolle Learjet 35. In totaal werden er 738 Learjet 35’s geproduceerd.

Mede door het succes van de Learjet 35 bereikte het bedrijf een mijlpaal. In 1974 werd de eerste bereikt: de wereldwijde vloot van Learjet bereikte een totale vluchttijd van een miljoen uur. De tweede mijlpaal kwam een jaar later. In 1975 rolde de 500ste Learjet van de band. Deze beiden mijlpalen waren primeurs in de luchtvaartindustrie en zijn kenmerkend voor de ontzettend snelle groei van Learjet in haar begindagen. In 1985 kreeg Learjet zelfs een contract om motoronderdelen te produceren voor de Space Shuttle.

Overname Bombardier

In 1990 kocht de Canadese gigant Bombardier, Learjet volledig over. Alle toestellen kregen voortaan de naam Bombardier Learjet Family. In 1995 rolde wellicht de bekendste Learjet van de band. De Learjet 45. Hiervan werden er 642 gebouwd en dit toestel was jaren de vooroploper in de zakelijke wereld.

Het doek is gevallen

Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat Bombardier stopt met de productie van de Learjet. Wel wordt er nog onderhoud uitgevoerd. De reden voor de productiestop is het gebrek aan vraag. Dit als gevolg van sterke concurrentie en de als gevolg van de COVID-19 pandemie.