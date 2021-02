Luchtmacht beoefent ‘white out’ sneeuwlandingen | Foto’s

De sneeuwval van de afgelopen week bood uitzonderlijke kansen voor de Koninklijke luchtmacht. Helikopterbemanningen maakten de afgelopen week dankbaar gebruik van de gevallen sneeuw om ‘white out-landingen’ te kunnen oefenen.

Opstuiven

Sneeuw, zeker de poedersneeuw die vorige week viel, creëert bij het opstijgen en landen van een helikopter een wolk rondom het toestel. De opstuivende wolk kan zo groot worden dat het zicht wordt belemmerd; de zogeheten white out. Hoe hier veilig mee om te gaan, moet getraind worden. Het is vergelijkbaar met een ‘brown out’ door opstuivend zand of stof, waar helikoptervliegers vaak mee te maken kreeg tijdens operaties in Afghanistan en Mali.

Landende Chinook in de sneeuw © Robert Arts

‘White out’: het zicht wordt belemmerd door opstuivende sneeuw © Robert Arts

Sneeuwval

Voor een brown-out kan men prima trainen in eigen land. Defensie heeft verschillende geschikte oefengebieden, waar met name in droge perioden brown out-landingen worden uitgevoerd. Voor het beoefenen van sneeuwlandingen gingen de helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) in het verleden naar Noorwegen. Vanwege de pandemie was dat deze winter niet mogelijk, vandaar dat de recente sneeuwval als een zegen uit de hemel kwam.

Chinook komt landen, landmachtmilitairen kijken toe © Robert Arts

White out landing van Chinook © Robert Arts

Trainen

Alle helikoptertypes van de luchtmacht (Chinook en Cougar transporthelikopters, maar ook Apache en NH-90) hebben veelvuldig laag gevlogen boven de sneeuw. Op de vliegbases en in de militaire oefengebieden werd het landen in de sneeuw geoefend. Naast een welkome mogelijkheid voor de helikopterbemanningen om te trainen, leverde dit ook spectaculaire foto’s op.

Tekst en foto’s: Robert Arts

Nederlandse luchtmacht Chinook in de sneeuw © Robert Arts

Opstuivende sneeuw beneemt de vliegers het zicht © Robert Arts

Apache stijgt op vanaf een besneeuwd Gilze-Rijen © Robert Arts

Nederlandse luchtmacht Chinook, met sticker vanwege het 75-jarig jubileum 298 squadron © Robert Arts

De loadmaster geeft aanwijzingen aan de vliegers tijdens een white out landing © Robert Arts

Chinook landt in de sneeuw, de opwaaiende sneeuw beneemt de piloten al snel het zicht op de grond © Robert Arts