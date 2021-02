Video: een kijkje in de cockpit van de Concorde | Avondklokje

Neem in deze video een kijkje in de cockpit van de Concorde. Het supersonische vliegtuig maakte haar eerste vlucht in 1969, maar na ruim 30 jaar kwam er een einde aan het supersonische tijdperk. Onder andere British Airways en Air France vlogen met het toestel.

