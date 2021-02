Alle vertrekkende Europese vluchten in 2050 CO2-neutraal

De Europese luchtvaartsector heeft een rapport gepubliceerd waarin wordt uitgewerkt hoe de sector CO2-neutraal wil zijn in 2050. Koninklijke NLR en SEO Amsterdam Economics hebben daarvoor de wetenschappelijk onderbouwde basis gelegd.

Vooruitzicht

In de onderstaande grafiek is te zien hoe de Europese luchtvaart sector netto-nul CO2-uitstoot voor 2050 kan behalen. De grootste CO2-emissiereducties zijn met 37 procent afkomstig van de verbeteringen in vliegtuig- en motortechnologie, gevolgd door het gebruik van duurzame brandstoffen (34 procent). Efficiëntere vliegtuigoperaties en management van het vliegverkeer hebben een kleine bijdragen aan de emissiereducties, maar zijn alsnog essentieel om voor 2050 netto-nul CO2-uitstoot te bereiken. De kosten van deze maatregelen zullen effect hebben op de ticketprijzen, hierdoor daalt de vraag naar vliegreizen. Dit leidt tot een verdere CO2 emissiereductie van 15 procent.

© Destination 2050

Project NLR en SEO

NLR en SEO zijn samen een project gestart waarin er wordt gekeken naar hoe de Europese luchtvaartindustrie CO2-neutraal kan worden. Het project is gestart in september 2019 en begon met een literatuurstudie met meer dan 400 bronnen, 30 interviews en een workshop van een hele dag. Het project werd in augustus 2020 aangepast om rekening te houden met de impact van COVID-19. “De resultaten laten zien dat netto-nul CO2-uitstoot haalbaar is, maar vereist samenwerking en het daadkrachtig optreden van zowel de regering als de luchtvaartindustrie,” zo stelt Rogier Lieshout, Head of Aviation bij SEO.