Video: Schiphol van boven tijdens de coronacrisis | Avondklokje

Bijna een jaar geleden werd de wereld hard getroffen door de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappijen moesten noodgedwongen vliegtuigen aan de grond zetten door de vele reisrestricties. Ook Schiphol kleurde blauw van alle KLM-vliegtuigen die geparkeerd stonden. Het leverde mooie, maar ook trieste beelden op in het voorjaar van 2020.

