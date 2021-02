Condor klaagt bij EU over staatsteun Lufthansa

Condor heeft bij de EU geklaagd over de staatssteun van Lufthansa. Lufthansa zou zich volgens Condor niet aan de gegeven voorwaarden houden van de staatssteun.

Einde samenwerking

In juni 2021 eindigt een overeenkomst tussen Condor en Lufthansa. Deze overeenkomst houdt in dat Lufthansa zogeheten “Feeder flights” faciliteert voor Condor. Dit zijn vluchten van Lufthansa die goed aansluiten voor een overstap op een Condor vlucht. Dit levert Condor veel passagiers en dus extra inkomsten op. En die extra inkomsten kunnen ze wel gebruiken. Condor verkeert zich in zwaar weer nadat Thomas Cook, die een aandeel van 49% in Condor hadden, failliet ging.

Lufthansa wil de overeenkomst niet verlengen omdat ze door de coronacrisis juist hun eigen capaciteit willen prioriteren. Een woordvoerder van Lufthansa melde het volgende hierover; “Als gevolg van de ergste crisis in de luchtvaart ooit zijn we gedwongen onze vloot aanzienlijk in te krimpen, en helaas moeten we duizenden banen schrappen. Het zou onverantwoord zijn om de bezettingsgraad van onze eigen vliegtuigen te verwaarlozen en daardoor extra banen bij Lufthansa in gevaar te brengen.“

Niet volgens de regels

Volgens Condor is dit besluit niet volgens de gegeven voorwaarden van staatssteun. Lufthansa ontving een staatssteun van 9 miljard euro. Hier was veel kritiek op omdat het bedrag opzicht te groot zou zijn wat zorgt voor oneerlijkheid ten opzichte van de concurrentie die minder tot geen staatssteun ontvangen. Bovendien was een voorwaarde van de staatssteun dat Lufthansa niet andere maatschappijen zou benadelen. De steun was slechts bedoelt om Lufthansa boven water te houden.

In januari klaagde Condor al bij de Duitse autoriteiten (Bundeskartellamt), echter kwam hierop weinig reactie. Dus besloot Condor om de stap te zetten naar het Hof van Justitie van de EU. In januari melde CEO van Condor, Ralf Teckentrup, het volgende over de staatssteun: “Het geld van de belastingbetaler moet worden gebruikt om bedrijven te helpen overleven tegen de gevolgen van de pandemie, maar niet om andere bedrijven uit de markt te drukken.”