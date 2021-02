Een kijkje in de gloednieuwe cabine van Airbus | Foto’s

De vliegtuigfabrikant Airbus en airline Jetblue onthullen een gloednieuwe cabine-ontwerp voor de Airbus A320neo: het ‘airspace cabin experience’.

Comfort

In de nieuwe airspace cabin experience is de ruimte bij de ingang van de A320neo opnieuw ontworpen, de bagageruimte bovenin de cabine zijn ruimer gemaakt en de cabineramen zijn nu uitgerust met raamdimmers, zo kan de passagier bepalen hoeveel licht er doorheen kan komen. Verder is de toiletruimte vernieuwd en is uitgerust met een antimicrobiële laag op alle oppervlakken. Ook is de hele cabine verlichting vervangen met een aanpasbare LED verlichting.

Airbus heeft het concept in 2017 tijdens de Paris Airshow aangekondigd en is sindsdien bezig geweest met ontwerpen en 3D tekeningen maken . Eind vorig jaar is het ontwerp afgerond.

Testen

Op dit moment wordt er al getest met de nieuwe cabine ontwerp van Airbus en Jetblue. Bij de testen worden er speciale camera’s en geluidssensoren gebruikt om alles te kunnen analyseren voor verdere verbeteringen. De eerste paar testen zijn al uitgevoerd en Airbus blijkt tevreden te zijn.

Impressie

Een paar fotos van de nieuwe ‘airspace cabin experience’.

Foto’s: © Airbus