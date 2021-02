KLM Cargo en UNICEF gaan samenwerking aan voor het transport van vaccins

Air France KLM Martinair Cargo en UNICEF hebben een memorandum van overeenstemming bereikt. Hiermee verbinden zij zich ertoe om nauw samen te werken bij de distributie van COVID-19-vaccins.

COVAX

Air France KLM Martinair Cargo en UNICEF delen een lang verleden waarin zij samenwerkten om medische voorzieningen over de wereld te distribueren. Met name naar landen met slechte zorgvoorzieningen en slechte infrastructuur, waar voornamelijk kinderen het moeilijk hebben.

In 2021 zal het transporteren van COVID-19-vaccins centraal staan. Hiervoor is een zogeheten COVID-19 Vaccine Global Acces Facility (COVAX) opgezet. Het doel van COVAX is het distribueren van vaccins minder welvarende landen. Inmiddels hebben 92 landen met lage en middeninkomens zich aangesloten bij COVAX. Ook hebben meerdere welvarende landen zich aangesloten, waaronder de EU.

Volgens de plannen van COVAX moeten 145 landen hun eerste dosis ontvangen in de eerste helft van 2021. Hiermee moet 3% van de populatie immuun worden

Gert Jan Roelands, Senior Vice President Sales & Distribution Air France KLM Martinair Cargo, meldt het volgende over de samenwerking: “Wij zijn zeer verheugd dat wij onze samenwerking met UNICEF formaliseren door een Memorandum of Understanding te ondertekenen. We werken al lang samen en kijken vol vertrouwen uit naar onze deelname aan dit Humanitarian Airfreight Initiative. Ons uitgebreide wereldwijde vrachtnetwerk, onze expertise, toegewijde mensen en diensten zullen een belangrijke rol spelen bij het garanderen van de succesvolle verzending van Covid-19-vaccins met de hoogste prioriteit en onder de vereiste strikte voorwaarden.“