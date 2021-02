KLM van start met transport coronavaccins naar Caribisch gebied

Vandaag is KLM in samenwerking het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestart met vluchten om coronavaccins te leveren aan het Caribische deel van Nederland.

Eerste vlucht

Vanochtend vertrok de eerste vlucht vanaf Schiphol naar Bonaire en Aruba met aan boord de eerste zending vaccins. Het is het begin van een serie aan zendingen die KLM gaat uitvoeren om de eilanden de komende weken te voorzien van vaccins. Bij het laden van de vaccins aan boord waren staatssecretaris Paul Blokhuis – verantwoordelijk voor de zorg in het Caribisch gebied – en president-directeur Pieter Elbers aanwezig

Air France KLM Martiniar Cargo, de vrachtdivisie van KLM die de vluchten gaat uitvoeren, is zeer ervaring met farmaceutische zendingen. Zij doen meer dan 80.000 farmaceutische zendingen per jaar. De uitdaging van het transporteren van het vaccin zit voornamelijk in het feit dat het vaccin voortdurend onder zeer lage temperatuur moet worden bewaard.

Per vaccin verschilt de temperatuur onder welke deze moet worden bewaard. Aan boord van de vlucht van vanochtend was het Pfizer-vaccin. In sommige gevallen moet een vaccin tussen de -60°C en -80°C graden worden bewaard. Om dit te bewerkstelligen gebruikt KLM een techniek met dry ice (droogijs). Hierdoor is het mogelijk om het vaccin gedurende de vlucht om zulke lage temperaturen te behouden. Als de vaccins eenmaal op Bonaire en Aruba aankomen wordt het opgeslagen in een omgeving waar de temperatuur goed kan worden gecontroleerd.

Staatssecretaris Paul Blokhuis, VWS, meldt het volgende; “Heel veel mensen hebben een jaar lang keihard gewerkt om corona zo goed mogelijk onder controle te krijgen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De eerste vaccins die alle eilanden deze week ontvangen zijn een hoopvol keerpunt op weg naar het einde van de crisis.“

Ook Pieter Elbers is verheugd; “De komst van het COVID-19 vaccin betekent voor iedereen heel goed nieuws. Het brengt ons dichter bij het einde van de pandemie en diepe crisis waar we nu wereldwijd al ruim een jaar mee te maken hebben. Met onze cargodivisie hebben we ons de afgelopen maanden voorbereid op een wereldwijd snel en veilig transport van de vaccins. Inmiddels zijn we begonnen met het uitvoeren van deze complexe en verantwoordelijke taak. Het transport van vandaag is bijzonder want dit is de eerste KLM-vlucht in een reeks van vluchten naar Bonaire, Aruba, Curaçao en St. Maarten (inclusief Saba en St. Eustatius) met aan boord vaccins. KLM heeft een lange, bijzondere geschiedenis van samenwerking met de eilanden en hierdoor een warme band. Ook het Caribisch deel van het Koninkrijk heeft het zwaar te verduren en we zijn blij en trots om voor de bewoners op deze manier van waarde te kunnen zijn.“